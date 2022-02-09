За минулий рік Об'єднана єврейська громада України зафіксувала 52 випадки антисемітизму

За 2021 рік Об'єднана єврейська громада України (ОЕОУ) зафіксувала 52 випадки антисемітизму у різних містах. Це на три випадки більше, ніж у 2020-му, тож, за висновками фахівців, рівень антисемітизму в Україні залишився без змін.
Про це йдеться у щорічному звіті організації.
Серед позитивних тенденцій, як зазначають у документі, є зниження кількості актів антисемітизму, пов'язаних із насильством. Минулого року їх сталося три, одні з яких – у селі Торговиця Кіровоградської області.. Влітку тут напали на вчителя хедера (початкова єврейська школа) і, який приїхав із дружиною та дітьми помолитися на могилі одного з учнів Рабі Нахмана. До потерпілого став чіплятися місцевий житель, питаючи, чи єврей він, потім накинувся на потерпілого з кулаками, вигукуючи антисемітські образи. Слідство не побачило у діях нападника антисемітизму та не надало правопорушення відповідної кваліфікації – за 161 статтею Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян).
Напад на хасидську сім'ю також стався в Умані: до них у будинок увірвався п'яний сусід і вигукував антисемітські образи. За інформацією ОЕОУ, постраждалі бояться брати активну участь у кримінальному провадженні, оскільки отримували загрози.
У той же час, пишуть у звіті, зросла кількість випадків антисемітського вандалізму. Його пік припав на період святкування Ханукі наприкінці листопада – на початку грудня 2021 року.. Тоді від антисемітського вандалізму постраждали шість хануків у різних містах, а також меморіал жертвам Голокосту у Лисичанську.
Про це йдеться у щорічному звіті організації.
Серед позитивних тенденцій, як зазначають у документі, є зниження кількості актів антисемітизму, пов'язаних із насильством. Минулого року їх сталося три, одні з яких – у селі Торговиця Кіровоградської області.. Влітку тут напали на вчителя хедера (початкова єврейська школа) і, який приїхав із дружиною та дітьми помолитися на могилі одного з учнів Рабі Нахмана. До потерпілого став чіплятися місцевий житель, питаючи, чи єврей він, потім накинувся на потерпілого з кулаками, вигукуючи антисемітські образи. Слідство не побачило у діях нападника антисемітизму та не надало правопорушення відповідної кваліфікації – за 161 статтею Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян).
Напад на хасидську сім'ю також стався в Умані: до них у будинок увірвався п'яний сусід і вигукував антисемітські образи. За інформацією ОЕОУ, постраждалі бояться брати активну участь у кримінальному провадженні, оскільки отримували загрози.
У той же час, пишуть у звіті, зросла кількість випадків антисемітського вандалізму. Його пік припав на період святкування Ханукі наприкінці листопада – на початку грудня 2021 року.. Тоді від антисемітського вандалізму постраждали шість хануків у різних містах, а також меморіал жертвам Голокосту у Лисичанську.
Серед інших типових правопорушень: розміщення антисемітських написів та листівок у громадських місцях, розмальовка, зокрема неонацистськими символами, інформаційних стендів, синагог, руйнування пам'ятних споруд, розпалювання ворожнечі стосовно євреїв під час публічних виступів тощо.
Подекуди ОЕОУ змушені звертатися з приводу відкриття проваджень до суду та прокуратури, оскільки правоохоронці не реєструють заяви у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
У звіті зазначають, що вперше за кілька років і одразу за двома інцидентами двох чоловіків, які повалили ханукії в Ужгороді та Дніпрі, засудили до року умовно кожного за 161 статтею УКУ.
У звіті зазначають, що вперше за кілька років і одразу за двома інцидентами двох чоловіків, які повалили ханукії в Ужгороді та Дніпрі, засудили до року умовно кожного за 161 статтею УКУ.
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