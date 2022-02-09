За минулий рік Об'єднана єврейська громада України зафіксувала 52 випадки антисемітизму

16:41 09 лютий Київ, Україна





Про це йдеться у щорічному



Серед позитивних тенденцій, як зазначають у документі, є зниження кількості актів антисемітизму, пов'язаних із насильством. Минулого року їх сталося три, одні з яких – у селі Торговиця Кіровоградської області.. Влітку тут напали на вчителя хедера (початкова єврейська школа) і, який приїхав із дружиною та дітьми помолитися на могилі одного з учнів Рабі Нахмана. До потерпілого став чіплятися місцевий житель, питаючи, чи єврей він, потім накинувся на потерпілого з кулаками, вигукуючи антисемітські образи. Слідство не побачило у діях нападника антисемітизму та не надало правопорушення відповідної кваліфікації – за 161 статтею Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян).



Напад на хасидську сім'ю також стався в Умані: до них у будинок увірвався п'яний сусід і вигукував антисемітські образи. За інформацією ОЕОУ, постраждалі бояться брати активну участь у кримінальному провадженні, оскільки отримували загрози.



У той же час, пишуть у звіті, зросла кількість випадків антисемітського вандалізму. Його пік припав на період святкування Ханукі наприкінці листопада – на початку грудня 2021 року.. Тоді від антисемітського вандалізму постраждали шість хануків у різних містах, а також меморіал жертвам Голокосту у Лисичанську. За 2021 рік Об'єднана єврейська громада України (ОЕОУ) зафіксувала 52 випадки антисемітизму у різних містах. Це на три випадки більше, ніж у 2020-му, тож, за висновками фахівців, рівень антисемітизму в Україні залишився без змін.Про це йдеться у щорічному звіті організації.Серед позитивних тенденцій, як зазначають у документі, є зниження кількості актів антисемітизму, пов'язаних із насильством. Минулого року їх сталося три, одні з яких – у селі Торговиця Кіровоградської області.. Влітку тут напали на вчителя хедера (початкова єврейська школа) і, який приїхав із дружиною та дітьми помолитися на могилі одного з учнів Рабі Нахмана. До потерпілого став чіплятися місцевий житель, питаючи, чи єврей він, потім накинувся на потерпілого з кулаками, вигукуючи антисемітські образи. Слідство не побачило у діях нападника антисемітизму та не надало правопорушення відповідної кваліфікації – за 161 статтею Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян).Напад на хасидську сім'ю також стався в Умані: до них у будинок увірвався п'яний сусід і вигукував антисемітські образи. За інформацією ОЕОУ, постраждалі бояться брати активну участь у кримінальному провадженні, оскільки отримували загрози.У той же час, пишуть у звіті, зросла кількість випадків антисемітського вандалізму. Його пік припав на період святкування Ханукі наприкінці листопада – на початку грудня 2021 року.. Тоді від антисемітського вандалізму постраждали шість хануків у різних містах, а також меморіал жертвам Голокосту у Лисичанську.

Серед інших типових правопорушень: розміщення антисемітських написів та листівок у громадських місцях, розмальовка, зокрема неонацистськими символами, інформаційних стендів, синагог, руйнування пам'ятних споруд, розпалювання ворожнечі стосовно євреїв під час публічних виступів тощо.

“Реакція правоохоронних органів стала більш своєчасною, більше кримінальних проваджень почали відкривати за 161 статтею УКУ. Проте деякі кримінальні провадження відкривають, але за короткий час розслідування припиняють”, – йдеться у звіті.

Подекуди ОЕОУ змушені звертатися з приводу відкриття проваджень до суду та прокуратури, оскільки правоохоронці не реєструють заяви у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.



У звіті зазначають, що вперше за кілька років і одразу за двома інцидентами двох чоловіків, які повалили ханукії в Ужгороді та Дніпрі, засудили до року умовно кожного за 161 статтею УКУ.