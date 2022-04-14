За процесом розмінування України тепер можна стежити на спеціальній карті

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) запустила інтерактивну карту, на якій можна відслідковувати процес розмінування території України.
Її можна переглянути за посиланням.
Наразі фахівці обстежили вже понад 2 тисячі гектарів території та знешкодили понад 26 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 562 авіабомби. Більше роботи у піротехнічних підрозділів, як уже зазначили у ДСНС раніше, у Харківській, Миколаївській, Донецькій, Київській та Сумській областях.
Її можна переглянути за посиланням.
Наразі фахівці обстежили вже понад 2 тисячі гектарів території та знешкодили понад 26 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 562 авіабомби. Більше роботи у піротехнічних підрозділів, як уже зазначили у ДСНС раніше, у Харківській, Миколаївській, Донецькій, Київській та Сумській областях.
Начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар говорив, що за попередніми оцінками розмінування потребує майже половина території України – близько 300 тисяч квадратних кілометрів.
Бондар закликав громадян, які повертаються до звільнених від російських загарбників територій, перед тим, як заходити до будинку, звертатися до ДСНС або поліції для обстеження:
Пам'ятайте, якщо ви знайшли підозрілий предмет:
- ні в якому разі не чіпайте його;
- негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС (101) або поліції (102);
- попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- відійдіть якнайдалі від підозрілого предмета;
- дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження цього предмета.
Повідомити про підозрілий предмет ви також можете на сайті ДСНС.
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