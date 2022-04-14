За процесом розмінування України тепер можна стежити на спеціальній карті

10:08 14 квітня Київ, Україна

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) запустила інтерактивну карту, на якій можна відслідковувати процес розмінування території України.



Її можна переглянути за посиланням.



Наразі фахівці обстежили вже понад 2 тисячі гектарів території та знешкодили понад 26 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 562 авіабомби. Більше роботи у піротехнічних підрозділів, як уже зазначили у ДСНС раніше, у Харківській, Миколаївській, Донецькій, Київській та Сумській областях.

Начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар говорив, що за попередніми оцінками розмінування потребує майже половина території України – близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

“Дуже багато фактів цинічного застосування боєприпасів проти цивільного населення, у багатьох випадках на приватних подвір'ях стоять гранати на розтяжках. Дуже багато ми вилучаємо вибухонебезпечні предмети всередині житла, в меблях. Можливо, граната знаходиться у звичайній склянці без чеки, але зафіксована. Це дуже небезпечно», – розповідав він.

Бондар закликав громадян, які повертаються до звільнених від російських загарбників територій, перед тим, як заходити до будинку, звертатися до ДСНС або поліції для обстеження:

“Ми як служба порятунку не маємо права заходити на приватну територію. Тому ми залишаємо повідомлення: якщо людина повертається додому, викликає нас, оглядаємо, після чого даємо дозвіл перебувати у домі”.

Пам'ятайте, якщо ви знайшли підозрілий предмет:

ні в якому разі не чіпайте його;

негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС (101) або поліції (102);

попередьте перехожих про можливу небезпеку;

відійдіть якнайдалі від підозрілого предмета;

дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження цього предмета.