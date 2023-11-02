За тиждень із кількох громад Донецької області евакуювали 67 дітей - Нацполіція

17:41 02 листопада Київ, Україна

З Торецької, Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області, які перебувають у зоні бойових дій, за останній тиждень було евакуйовано 67 дітей, повідомляє Національна поліція України.



Захід з обов'язкової евакуації розпочався тиждень тому у вказаних громадах, які перебувають під постійними обстрілами з боку російських збройних сил. Головна мета цієї операції – змусити батьків виконати свій законний обов'язок та забезпечити безпеку своїх дітей.



На 2 листопада 67 дітей уже було евакуйовано: 57 дітей з Торецької громади, семеро з Мар'їнської та троє з Очеретинської. У селищі Північне діти були евакуйовані до початку офіційної операції.



Однак залишається ще 185 дітей, які перебувають в інших населених пунктах, яких потрібно врятувати.



Евакуацію проводять спільно групи "Білий янгол" та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, спільно з патрульною поліцією, поліцією охорони та місцевою владою. Усі дії здійснюються з використанням броньованого транспорту, у взаємодії з військовими та узгодженими маршрутами.