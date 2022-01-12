За мобільний телефон у водія можуть відібрати посвідчення

Водій, який відволікається за кермом на мобільний телефон, - не рідкість у наш час. Тому інспектори вирішили нагадати про те, яке покарання передбачено в разі розмови по телефону під час їзди.
Отже, якщо розмова по телефону не призвела до яких-небудь наслідків, то штраф становить 425 грн. Постанова виноситься інспектором на місці зупинки.
Якщо ж ці дії змусили інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів безпеки, то штраф становить вже 680 грн або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року. В цьому випадку інспектор складає протокол, який передається до суду.
Вказується, що разом зі складанням протоколу інспектор тимчасово вилучає посвідчення водія до вирішення справи в суді. Посвідчення водія зберігається в відділенні поліції до прийняття рішення судом у справі. На цей час водієві видається тимчасовий талон на право керування.
Таким чином, за розмову по телефону за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити водійське посвідчення та передати справу на розгляд суду.
Разом з тим, наявність факту порушення не звільняє інспектора від обов'язку провести розгляд справи, як це передбачено законом, або скласти протокол за передбаченою процедурою. Якщо ж ця процедура не дотримана, то штраф є незаконним.
Отже, якщо розмова по телефону не призвела до яких-небудь наслідків, то штраф становить 425 грн. Постанова виноситься інспектором на місці зупинки.
Якщо ж ці дії змусили інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів безпеки, то штраф становить вже 680 грн або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року. В цьому випадку інспектор складає протокол, який передається до суду.
Вказується, що разом зі складанням протоколу інспектор тимчасово вилучає посвідчення водія до вирішення справи в суді. Посвідчення водія зберігається в відділенні поліції до прийняття рішення судом у справі. На цей час водієві видається тимчасовий талон на право керування.
Таким чином, за розмову по телефону за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити водійське посвідчення та передати справу на розгляд суду.
Разом з тим, наявність факту порушення не звільняє інспектора від обов'язку провести розгляд справи, як це передбачено законом, або скласти протокол за передбаченою процедурою. Якщо ж ця процедура не дотримана, то штраф є незаконним.
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