Минулої доби в Україну повернулися понад 44 тисячі жителів

10:18 23 травня Київ, Україна

Тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються в Україну, зберігається.



Про це повідомили у ДПСУ.



Тенденція щодо збільшення кількості тих, хто повертається в Україну, поки що зберігається. Минулої доби прибули понад 47 тисяч людей, з них близько 44 тисячі – українці.



Оформлено 162 вантажівки з гуманітарною допомогою.



З України за минулу добу вибули понад 32 тисячі людей. Понад 19 тисяч із них перетнули кордон із Польщею, решта проїхала до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.