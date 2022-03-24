09:34 24 березня Київ, Україна

За місяць війни росії проти України від рук окупантів загинуло 128 дітей, понад 172 поранено, повідомили в Офісі Генпрокурора.



Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, місті Київ – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях.



▪️ У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях.



▪️ 11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення у с. Перемога Броварського району Київської області військові Росії застосували зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого було вбито 13-річного хлопця.



▪️ 13 березня 2022 року у м. Буча Київської області російські нацисти безжально розстріляли автомобіль, у якому перебувала сім'я, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.



▪️ До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими пораненнями внаслідок обстрілу російськими терористами доставлено 9 дітей з м. Маріуполь та м. Сєвєродонецьк.



▪️ Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 навчальних закладів, 73 з яких зруйновано повністю. Серед навчальних закладів отримали пошкодження та руйнування понад 230 шкіл та 155 дитячих садків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві. Крім того, зруйновано понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.



Ці дані не є остаточними, враховуючи відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.