За два тижні українська IT-армія паралізувала роботу майже 2,5 тисячі онлайн-ресурсів росіян

Українські IT-фахівці за два тижні зупинили роботу 2400 російських онлайн-ресурсів, серед яких були і пропагандистські медіа.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Кібератака вивела з ладу великі російські пропагандистські медіа - Rambler, Газета.Ru, МК. Також українські хакери показали на центральних телеканалах Криму звернення президента України.
Кіберфахівці IT-армії заблокували сайти найбільших і найважливіших банків росії: Газпромбанк, Московський кредитбанк, Радкомбанк. Росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом
Гуртові та роздрібні продавці молочної продукції з росії були змушені вручну опрацьовувати документи. Крім того, українці зупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин у росії - "Дром". Тому росіяни не могли купити автомобілі чи запчастини.
Українська ІТ-армія діє ще з початку повномасштабного російського вторгнення. З лютого до квітня вона атакувала 660 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Кібератака вивела з ладу великі російські пропагандистські медіа - Rambler, Газета.Ru, МК. Також українські хакери показали на центральних телеканалах Криму звернення президента України.
Кіберфахівці IT-армії заблокували сайти найбільших і найважливіших банків росії: Газпромбанк, Московський кредитбанк, Радкомбанк. Росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом
Гуртові та роздрібні продавці молочної продукції з росії були змушені вручну опрацьовувати документи. Крім того, українці зупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин у росії - "Дром". Тому росіяни не могли купити автомобілі чи запчастини.
Українська ІТ-армія діє ще з початку повномасштабного російського вторгнення. З лютого до квітня вона атакувала 660 російських онлайн-ресурсів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі