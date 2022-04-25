За два місяці повномасштабної війни в Україні знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів

17:55 25 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виявили та знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів. Піротехніки обстежили та очистили понад 13 тисяч гектарів території – це близько 20 тисяч футбольних полів.



Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.



Він додав, що під час розмінування території Київської області знешкодили майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Ворог буквально засіває мінами окуповані колись ним міста. Відбувається це через відносну дешевизну, простоту та ефективність застосування і через те, що вони можуть завдавати значних втрат живій силі. Некеровані мінні загородження та гранати на розтяжках залишають по собі навіть у квартирах та будинках”, – зазначив Єнін, додавши, що ці предмети насамперед є смертельною загрозою цивільному населенню.

Міністерство внутрішніх справ працює над тим, щоб збільшити чисельність саперів та рятувальників для прискорення роботи.



У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють про дещо більшу кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів – понад 78 тисяч. Тільки минулої доби піротехнічні підрозділи залучали до розмінування 19 разів. Сапери виявили, вилучили та знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів, а також обстежили територію площею 0,38 га.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 78 тис. 95 вибухонебезпечних предметів та 557,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 955 авіаційних бомб", - повідомили у ДСНС.

Найчастіше піротехніки працювали у Харківській області, де на виклики виїжджали 2 974 рази, на Київщині – 1 236 викликів, Миколаївщині – 1 123 виклики, на Сумщині – 348 та на Донеччині – 318 викликів.



Як відомо, за попередніми оцінками, розмінування в Україні потребує 300 тисяч квадратних кілометрів, або майже половина країни.