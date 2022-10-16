За два дні українці зібрали 150 млн на систему перехоплення "Ловець Шахедів"

Українці менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на потужну антидронну систему "Ловець Шахедів". Про це увечері у суботу, 15 жовтня, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, метою було зібрати 100 мільйонів.
Федоров також повідомив, що найближчим часом буде розіграно 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ". Із них 100 особисто підписав головнокомандувач Валерій Залужний.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Київ частково закритий антидронним куполом, який захищає особливо важливі об'єкти.
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