За два дні українці зібрали 150 млн на систему перехоплення "Ловець Шахедів"

07:55 16 жовтня Київ, Україна

Українці менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на потужну антидронну систему "Ловець Шахедів". Про це увечері у суботу, 15 жовтня, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"150 мільйонів гривень менше ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24", - зазначив він.

За словами Федорова, метою було зібрати 100 мільйонів.

"Але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше. Дякую за кожен донат", - написав він.

Федоров також повідомив, що найближчим часом буде розіграно 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ". Із них 100 особисто підписав головнокомандувач Валерій Залужний.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Київ частково закритий антидронним куполом, який захищає особливо важливі об'єкти.

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