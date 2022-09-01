За два дні з Донеччини вдалося евакуювати майже 230 людей

07:39 03 серпня Київ, Україна

З моменту вторгнення росії дві третини населення Донецької області залишили регіон, ще близько 250 тисяч осіб залишилися.

Такі дані навів глава ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону у вівторок, 2 серпня.



За його словами, за два дні, 1 та 2 серпня, вдалося евакуювати майже 230 осіб.

"З учорашнього дня почав поїзд (евакуаційний - ред.) ходити. Люди вивозилися у конкретні умови з розумінням, куди вони їдуть і з усіма необхідними виплатами. Це 134 особи. Це до Кропивницького. Сьогодні продовжується цей рух, це 95 осіб", - уточнив він.

Кириленко наголошує, що в області залишаються ті люди, які "до останнього не хочуть їхати", і додав, що "насильно переселяти ніхто нікого не буде".