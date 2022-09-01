За два дні з Донеччини вдалося евакуювати майже 230 людей

З моменту вторгнення росії дві третини населення Донецької області залишили регіон, ще близько 250 тисяч осіб залишилися.
Такі дані навів глава ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону у вівторок, 2 серпня.
За його словами, за два дні, 1 та 2 серпня, вдалося евакуювати майже 230 осіб.
За його словами, за два дні, 1 та 2 серпня, вдалося евакуювати майже 230 осіб.
Кириленко наголошує, що в області залишаються ті люди, які "до останнього не хочуть їхати", і додав, що "насильно переселяти ніхто нікого не буде".
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