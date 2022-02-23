За два дні акредитацію в зону ООС отримали понад тисячу журналістів - Міноборони

16:21 23 лютий Київ, Україна

За останні 2 дні за прискореною процедурою акредитацію для роботи в зоні проведення операції Об'єднаних сил отримали більш ніж 1000 представників засобів масової інформації.



Про це під час круглого столу у Національній спілкі журналістів України (НСЖУ) заявив керівник експертної групи Директорату інформполітики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міноборони Олександр Мотузяник



За його словами, ще 150 міжнародних журналістів отримають дозвіл на роботу на передовий уже найближчим часом.



Представники Служби безпеки України Артем Дехтяренко та Андрій Кот повідомили, що черги на акредитацію зараз немає, всі заявки від іноЗМІ оброблені службою та передані до ЗСУ.

"Усі затримки пов'язані з тим, що запитів на отримання акредитації дуже багато, а спеціального підрозділу для цього немає – оформленням займаються звичайні співробітники", – уточнив Дехтяренко.

За словами Мотузяника, інформування журналістів про те, що їм надано акредитацію, триває. Він зазначив, що відмови в акредитації є, але їх дуже небагато.



На запитання, чи можна у разі відмови подавати документи знову, Мотузяник відповів, що військових не цікавить прізвище представника ЗМІ, а саме видання чи сайт. Тому раціональніше редакції подати заявку про акредитацію в зону ООС іншого журналіста.



Щодо причин відмови в акредитації співробітники СБУ сказали, що не повідомлятимуть їх.



Водночас, Мотузяник уточнив, що головні критерії, які перевіряються при опрацюванні запитів на акредитацію, це:

приналежність журналіста до ЗМІ;

можлива причетність до співпраці з інорозвідками та терористами;

порушення законів України, зокрема незаконне перетинання українського кордону.

Він уточнив, що минулого тижня створено спецгрупу у складі радника МВС, представників Міноборони, ЗСУ та СБУ для прискореної обробки запитів журналістів.



У круглому столі, організованому НСЖУ та ГО "Інформаційна безпека", взяли участь представники української влади та журналісти з Нідерландів, Португалії, Аргентини, Великої Британії та інших.