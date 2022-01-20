За борги з комуналки можуть відібрати авто

13:06 20 січень Київ, Україна

Згідно з рішенням Кабміну, в Україні змінюється порядок державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.



Зокрема, переписано схему перереєстрації транспорту, власник якого знаходиться в базі боржників.



Як відомо, раніше перереєстрацію було заборонено, проте зараз з'явилися винятки. Отже, перереєстрація можлива у разі, якщо транспортний засіб придбано на електронному аукціоні, авто віддають у рахунок погашення боргу або його конфісковано виконавчою службою.



Зазначимо, що українці продовжують накопичувати борги за комуналку. Особливо напруженою стала ситуація з початком опалювального сезону, коли тарифи для українців різко зросли.



За даними Державної служби статистики, до того, як запустили опалення, загальні борги населення за комунальні послуги становили близько 61,5 мільярда гривень. Проте вже станом на кінець листопада 2021 року, загальна заборгованість зросла на 7,1 млрд.