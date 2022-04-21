За 8 днів українці розкупили майже весь тираж марки з культовою фразою нашого побратима з острова Зміїний

17:30 21 квітня Київ, Україна

"Укрпошта" за вісім днів розпродала майже всі поштові марки "Російський військовий корабель, йди нах..й!" Випуск тиражу співпав із новиною про затоплення зображеного крейсера "москва", який слухняно виконав команду.

"Більшість людей, які стоять тут у черзі, хочуть придбати марку, щоб закріпити цю історію і залишити її в серці", - зазначив один з тих, хто чекає на покупку марки.

На відео видно, як кияни вишукувалися в кілометрові черги з 5-ї ранку, щоб придбати легендарну марку. Деякі кияни хотіли придбати марки для себе, а деякі для близьких людей, які зараз воюють із окупантами.

Деякі кияни вважають, що у малюнку цієї марки полягає вся суть боротьби українського народу.

Як повідомили в "Укрпошті", весь тираж марок із кораблем становить мільйон екземплярів і додруковувати його не планують. У відділеннях пошти марки більше не продаються, за словами гендиректора Украпошти Ігоря Смілянського, ще 100 тисяч можна буде купити через онлайн-магазин.

Нагадаємо, на острові Зміїний українським прикордонникам капітан російського корабля пропонував здатися в полон, але був посланий нашими військовими у відомому тепер на весь світ напрямі.