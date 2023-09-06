За 6 місяців понад 4 тисячі українців змінили своє ім'я - Мін'юст

За даними Міністерства юстиції України, протягом першого півріччя поточного року 4049 українців змінили своє ім'я, прізвище чи по батькові.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у Facebook.
У відомстві зазначили, що загалом тенденція зміни імені зменшується порівняно з відповідними показниками за останні кілька років.
Якщо 2002 року спостерігався справжній "бум" зміни імені – відповідних актових записів було складено 30 054, то 2021-го таких було 15 862", — йдеться у повідомленні.
Протягом 2022 року можливістю змінити ім'я громадяни в Україні скористалися 6 753 рази, додали в міністерстві.
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