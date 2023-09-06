За 6 місяців понад 4 тисячі українців змінили своє ім'я - Мін'юст

07:59 23 серпня Київ, Україна

За даними Міністерства юстиції України, протягом першого півріччя поточного року 4049 українців змінили своє ім'я, прізвище чи по батькові.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у Facebook.
"4049 українців скористалися цим правом протягом першого півріччя 2023 року. Це була зміна як власного імені, так і по батькові та прізвища. При цьому до переліку не враховано тих, хто змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що загалом тенденція зміни імені зменшується порівняно з відповідними показниками за останні кілька років.

Якщо 2002 року спостерігався справжній "бум" зміни імені – відповідних актових записів було складено 30 054, то 2021-го таких було 15 862", — йдеться у повідомленні.

Протягом 2022 року можливістю змінити ім'я громадяни в Україні скористалися 6 753 рази, додали в міністерстві.