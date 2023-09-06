За 6 місяців понад 4 тисячі українців змінили своє ім'я - Мін'юст

"4049 українців скористалися цим правом протягом першого півріччя 2023 року. Це була зміна як власного імені, так і по батькові та прізвища. При цьому до переліку не враховано тих, хто змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу", - йдеться у повідомленні.