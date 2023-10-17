За 2 роки чисельність жінок-військових збільшилась на 40%

08:01 17 жовтня Київ, Україна

Кількість жінок-військовослужбовців у Збройних силах України зросла на 40%, якщо порівнювати з 2021 роком. За 2 роки жінок в українській армії побільшало на 12 тисяч — зараз служать близько 43 тисяч військовослужбовців.

Це підрахувало Міністерство оборони України.



Міноборони розповіло, як інтегрують до армії стандарти НАТО — зокрема, у галузі гендерної рівності. Зокрема, повідомляє відомство, зробили таке:

скасували обмеження щодо посад для жінок. Тепер жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо;

скасували обмеження віку: раніше контракт могли укласти жінки 18-40 років, тепер контрактницями можна стати до 60 років;

надали можливість здобувати військову освіту всіх рівнів. Жінкам можна опановувати ті самі спеціальності, що й чоловікам, а потім служити за широким переліком посад;

покращують обізнаність в армії з питань рівноправності української армії (тренінги, семінари, освітні програми, круглі столи за участю міжнародних організацій);

всі документи, які розробляє Міноборони, проходять гендерну експертизу, щоб врахувати всі аспекти рівноправності;

працюють над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців – щоб одяг та амуніція відповідали анатомічним особливостям;

працюють із запобіганням сексуальним домаганням та іншими порушеннями прав людини.

Крім того, тепер у МО України є 81 позаштатний радник з гендерних питань та 74 таких радники – на громадських засадах.