За 2 роки чисельність жінок-військових збільшилась на 40%

Кількість жінок-військовослужбовців у Збройних силах України зросла на 40%, якщо порівнювати з 2021 роком. За 2 роки жінок в українській армії побільшало на 12 тисяч — зараз служать близько 43 тисяч військовослужбовців.
Це підрахувало Міністерство оборони України.
Міноборони розповіло, як інтегрують до армії стандарти НАТО — зокрема, у галузі гендерної рівності. Зокрема, повідомляє відомство, зробили таке:
- скасували обмеження щодо посад для жінок. Тепер жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо;
- скасували обмеження віку: раніше контракт могли укласти жінки 18-40 років, тепер контрактницями можна стати до 60 років;
- надали можливість здобувати військову освіту всіх рівнів. Жінкам можна опановувати ті самі спеціальності, що й чоловікам, а потім служити за широким переліком посад;
- покращують обізнаність в армії з питань рівноправності української армії (тренінги, семінари, освітні програми, круглі столи за участю міжнародних організацій);
- всі документи, які розробляє Міноборони, проходять гендерну експертизу, щоб врахувати всі аспекти рівноправності;
- працюють над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців – щоб одяг та амуніція відповідали анатомічним особливостям;
- працюють із запобіганням сексуальним домаганням та іншими порушеннями прав людини.
Крім того, тепер у МО України є 81 позаштатний радник з гендерних питань та 74 таких радники – на громадських засадах.
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