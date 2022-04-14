За 29 років в миротворчих операціях взяли участь 45 тисяч українських військових

14:33 15 липня Київ, Україна

Глава Міноборони Андрій Таран в День українських миротворців повідомив, що з 1992 року в міжнародній миротворчій діяльності взяли участь близько 45 тисяч українських військовослужбовців.

"Ми розглядаємо свою участь у міжнародній миротворчій діяльності як важливу складову нашої зовнішньої політики. Наші військовослужбовці в операціях під егідою ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС демонструють важливість України в системі європейської і світової безпеки. Це дає нам можливість бути присутніми в світових політичних процесах, а нашим підрозділам - отримати не тільки військову, але і світоглядну сумісність з міжнародними партнерами України. Більш того, співпраця з ними сприяє європейській і євроатлантичній інтеграції нашої держави", - сказав Таран.

"Важлива готовність наших військовослужбовців у складі національного контингенту і національного персоналу стояти на варті миру, багато хто з них мають досвід бойових дій, отриманий в Антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил", - додав міністр.

"Миротворчу діяльність Збройні сили України почали в 1992 році, і відтоді близько 45 тисяч українських військовослужбовців взяли участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", - зазначив глава Міноборони.

Нарешті, Таран подякував кожному українському миротворцю за сумлінне виконання військового обов'язку і відданість гуманістичним цінностям.