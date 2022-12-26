За 10 місяців війни рашисти скоїли понад 460 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні

19:11 26 грудня Київ, Україна

Протягом десяти місяців повномасштабної війни російська армія скоїла 467 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Кількість убитих журналістів протягом десятого місяця війни не змінилася. Станом на 24 грудня російські військові вбили загалом 42 журналістів в Україні.





Такі дані моніторингу було опубліковано Інститутом масової інформації.

Протягом десятого місяця війни зафіксовано п'ять порушень свободи слова, здійснених російськими окупантами.

"Зокрема, це цілеспрямований обстріл та поранення журналістів, кіберзлочини, а також присвоєння бренду та створення фейкових клонів місцевих видань для поширення російської агресивної пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Так, 19 грудня на Херсонщині двоє італійських журналістів потрапили під артобстріл росіян, внаслідок чого поранення отримав репортер Клаудіо Локателлі. Також пошкоджено їхній автомобіль. Журналісти заявили, що вогонь по їхній машині відкрили "навмисно".

"Якби я відчинив дверцята, то втратив би ногу або ще гірше. Автомобіль мав чіткі позначки [що всередині журналісти]. З огляду на місце та обставини нападу я впевнений, що вогонь був відкритий навмисне. Постріли пролунали з того берега Дніпра, де розташовані позиції російської армії", – сказав журналіст.

Також на околицях Бахмута під обстріл потрапила знімальна група "Фактів ICTV". Як розповів спеціальний кореспондент Костянтин Мельников, вони працювали з військовими, знімали роботу піхоти та зміцнення наших позицій. За його словами, ворог, ймовірно, помітив їх із дрона, оскільки за кілька хвилин їх обстріляли. Журналісти не постраждали, але їхній автомобіль отримав пошкодження. Мельников не відкидає, що російські військові знали, що обстрілюють журналістів.



Протягом десятого місяця війни два українські видання заявили про російські DDoS-атаки на свої сайти – видання "НікВести" та "Детектор медіа". Напередодні кібератак інформація із закликом покласти сайти з'явилася у російських телеграм-каналах.



У місті Снігурівка Миколаївської області, яке з березня по листопад перебувало під російською окупацією, загарбники розповсюджували клон відомої в регіоні газети "Рідне Прибужжя". Росіяни використовували стилістику, шрифт та назву миколаївської обласної газети, переклавши її російською мовою. Головна редакторка газети Тетяна Фабрикова зазначила, що росіяни створили клон "Рідного Прибужжя", щоб, використовуючи авторитет газети, поширювати проросійську пропаганду серед мешканців Миколаївської області.



Крім того, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 208 телерадіомовників та друкованих медіа (загальнонаціональних, регіональних та місцевих) припинили повністю або частково свою діяльність та мовлення у низці регіонів через бойові дії та окупацію. Це ЗМІ із Запорізької, Херсонської Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Сумської, Луганської, Чернігівської областей.



Кількість убитих журналістів упродовж десятого місяця війни не змінилася. Станом на 24 грудня російські військові вбили загалом 42 журналісти в Україні. З них вісім журналістів убито під час виконання професійних обов'язків (троє українських та п'ять іноземних). 34 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов'язків.