За 100 днів війни зафіксовано понад 22,5 тис злочинів, скоєних окупантами

За час повномасштабного військового вторгнення росії в Україну правоохоронці зареєстрували 22 678 злочинів, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Ще 434 випадки кваліфікували за іншими статтями.
Кількість підозрюваних у скоєнні цих злочинів становить 623.
Крім того, на цей час зареєстровано 7 232 злочини проти національної безпеки, у тому числі 4 941 щодо зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1 037 щодо державної зради, 923 щодо колабораційної діяльності, 36 - за сприяння державі-агресору, 6 тощо.
Понад 12 тисяч матеріалів з військових злочинів росії допомогли зібрати українці через єдину платформу для збору інформації.
Для того, щоб надіслати інформацію, потрібно:
- вказати дані про себе;
- описати порушення із зазначенням точного місця та деталей (потерпілих, пошкодження тощо);
- завантажити фото чи відео.
Усім, хто завантажує матеріали на платформу, в Офісі Генерального прокурора гарантують конфіденційність та захист персональних даних.
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