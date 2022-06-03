За 100 днів війни зафіксовано понад 22,5 тис злочинів, скоєних окупантами

11:23 03 червня Київ, Україна

За час повномасштабного військового вторгнення росії в Україну правоохоронці зареєстрували 22 678 злочинів, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

“Злочини агресії та військові злочини: зареєстровано 15446 злочинів. З них: 14935 – про порушення законів та звичаїв війни, 59 – про планування, підготовку або рішення та ведення агресивної війни, 18 – про пропаганду війни”, – йдеться у повідомленні.

Ще 434 випадки кваліфікували за іншими статтями.

Кількість підозрюваних у скоєнні цих злочинів становить 623.

Крім того, на цей час зареєстровано 7 232 злочини проти національної безпеки, у тому числі 4 941 щодо зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1 037 щодо державної зради, 923 щодо колабораційної діяльності, 36 - за сприяння державі-агресору, 6 тощо.



Понад 12 тисяч матеріалів з військових злочинів росії допомогли зібрати українці через єдину платформу для збору інформації.



Для того, щоб надіслати інформацію, потрібно:

вказати дані про себе;

описати порушення із зазначенням точного місця та деталей (потерпілих, пошкодження тощо);

завантажити фото чи відео.

Усім, хто завантажує матеріали на платформу, в Офісі Генерального прокурора гарантують конфіденційність та захист персональних даних.