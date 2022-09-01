Юрист розповів, як працює "білий квиток" у наш час

"Білий" військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров'я, але не все так просто.
Про це розповів адвокат Дмитро Циплицький.
Вирізняють такі категорії "білого квитка":
Вирізняють такі категорії "білого квитка":
- "В" - обмежена придатність;
- "Г" - тимчасова непридатність;
- "Д" – повна непридатність;
За словами адвоката, "білий квиток" загалом означає категорію придатності громадянина до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності людини. Придатність згідно з видом та ступенем захворюваності визначає лише Військово-лікарська комісія. Саме вона може визначити мобілізованого:
- обмежено придатним до військової служби;
- непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час;
- непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку.
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