Юрист розповів, як працює "білий квиток" у наш час

09:13 23 серпня Київ, Україна

"Білий" військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров'я, але не все так просто.

 
Про це розповів адвокат Дмитро Циплицький.

Вирізняють такі категорії "білого квитка":
  • "В" - обмежена придатність;
  • "Г" - тимчасова непридатність;
  • "Д" – повна непридатність;
 
За словами адвоката, "білий квиток" загалом означає категорію придатності громадянина до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності людини. Придатність згідно з видом та ступенем захворюваності визначає лише Військово-лікарська комісія. Саме вона може визначити мобілізованого:
  • обмежено придатним до військової служби;
  • непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час;
  • непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку.