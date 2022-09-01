Юрист розповів, як працює "білий квиток" у наш час

09:13 23 серпня Київ, Україна

"Білий" військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров'я, але не все так просто.

Про це розповів адвокат Дмитро Циплицький.



Вирізняють такі категорії "білого квитка":

"В" - обмежена придатність;

"Г" - тимчасова непридатність;

"Д" – повна непридатність;

За словами адвоката, "білий квиток" загалом означає категорію придатності громадянина до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності людини. Придатність згідно з видом та ступенем захворюваності визначає лише Військово-лікарська комісія. Саме вона може визначити мобілізованого: