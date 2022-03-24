ЮНІСЕФ про кількість внутрішньо переміщених дітей, та тих, які виїхали з України

16:00 24 березня Київ, Україна

Один місяць війни в Україні призвів до переселення 4,3 млн дітей - більше половини від 7,5 млн дитячого населення країни.



Про це повідомляє ЮНІСЕФ.



Понад 1,8 млн дітей переїхали до сусідніх країн як біженці. 2,5 млн дітей стали внутрішньопереміщеними особами всередині України.



"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, добробут дітей та доступ до основних послуг перебувають під загрозою безперервного жахливого насильства", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.