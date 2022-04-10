ЮНІСЕФ: акцент на вакцинації від пандемії залишив без уваги класичну імунізацію дітей

06:07 15 липня Київ, Україна

На тлі боротьби з коронавірусом планова вакцинація від таких інфекцій як кір, поліомієліт, дифтерія, правець і коклюш була відкладена на другий план. У зв'язку з цим планову імунізацію не пройшли 23 мільйони дітей.





Як уточнили автори звіту, близько 17 мільйонів дітей не отримали жодної вакцини в 2020 році. В цілому в 66 країнах було відкладено проведення 57 масових прищепних кампаній.



Згідно з наявними даними, в минулому році близько 22,7 мільйона дітей (на 3,5 мільйона більше, ніж роком раніше) пропустили прийом першої дози вакцини від дифтерії, правця та кашлюку. При цьому кількість тих, хто не був вчасно щеплений від кору, зросла на три мільйони і досягла показника в 22,3 мільйона. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), опублікованій в четвер, 15 липня.Як уточнили автори звіту, близько 17 мільйонів дітей не отримали жодної вакцини в 2020 році. В цілому в 66 країнах було відкладено проведення 57 масових прищепних кампаній.Згідно з наявними даними, в минулому році близько 22,7 мільйона дітей (на 3,5 мільйона більше, ніж роком раніше) пропустили прийом першої дози вакцини від дифтерії, правця та кашлюку. При цьому кількість тих, хто не був вчасно щеплений від кору, зросла на три мільйони і досягла показника в 22,3 мільйона.

"Численні спалахи хвороб можуть стати катастрофою для громад і систем охорони здоров'я, які ведуть битву з COVID-19. Це робить ще більш терміновим, ніж будь-коли, завдання інвестування у вакцинацію дітей", - прокоментував доповідь генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

У свою чергу виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор підкреслила, що пандемія коронавірусу і пов'язані з нею збої в вакцинації призводять до "наслідків, за які належить розплачуватися життями і добробутом найбільш вразливих груп населення".



Таким чином в ООН дійшли висновку, що необхідно приділити першочергову увагу відновленню підірваних пандемією коронавірусу регулярних дитячих прищепних кампаній, які повинні плануватися і фінансуватися паралельно з імунізацією від коронавірусу.



У лютому цього року в ЮНІСЕФ заявили, що в "ЛДНР" можливий спалах кору через істотне падіння планової вакцинації серед дітей.