Юніорська національна збірна команда України гідно виступила в Румунії

16:23 24 травень Київ, Україна

З 21 по 23 травня в Бухаресті пройшов 20-ий міжнародний турнір «Кубок Ірини Делеану 2021», в якому взяли участь 30 країн світу.

Юніорська національна збірна команда України в групових вправах, яка змагалася у вправах з 5 м'ячами і 5 стрічками, зайняла гідне 6 місце, випередивши Італію, Естонію, Грецію, Румунію, Чехію, Словаччину, Швейцарію, Грузію і США.

Незважаючи на невеликі помарки, експерти заявляють про досить великий потенціал української юніорської національної збірної команди на майбутньому Чемпіонаті Європи, який повинен відбутися з 9 по 13 червня в Болгарії.

Вітаємо! Пишаємося! Чекаємо з перемогами на нових стартах!