ЮНЕСКО розширило список об'єктів під захистом в Україні

Комітет ЮНЕСКО висловив підтримку українським відомствам, підтримавши їхню ініціативу щодо включення 20 об'єктів на території України до Міжнародного списку культурних цінностей, які будуть під посиленим захистом.
Цю інформацію щодо результатів третього позачергового засідання Комітету Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту надала прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Заступник міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар підкреслила, що український народ продовжує боротися з агресором і рішуче відстоює збереження та відновлення об'єктів культурної спадщини.. Вона наголосила, що війна не може бути сприйнята як звичайне явище, і незважаючи на важкі випробування, Україна продовжує захищати свою культурну спадщину.
Ініціативу щодо внесення зазначених об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом, було підготовлено Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки Постійного представництва України при ЮНЕСКО та Міністерства оборони України. Комітет ЮНЕСКО схвалив цю ініціативу та ухвалив рішення внести зазначені об'єкти під посилений захист.
Серед них особливу увагу буде приділено Собору Святої Софії та пов'язаним з ним монастирським спорудам, Києво-Печерській Лаврі, ансамблю історичного центру у Львові, резиденції Буковинських та Далматинських митрополитів.. Крім того, список включає шість церков Карпатського регіону: Ясинянську церкву Вознесіння Господнього, Жовківську церкву Пресвятої Трійці, Матківську церкву Введення до храму Пресвятої Богородиці, Нижньовербізьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці, Потецьку церкву Сошествия
Крім того, будуть посилені заходи щодо захисту геодезичної дуги Струве у пунктах Катеринівка, Баранівка, Фельштін, Старо-Некрасівка, а також Астрономічній обсерваторії Київського національного університету.. Будинки Державної промисловості у Харкові також будуть включені до програми збереження. Важливим кроком буде захист Науково-дослідних інститутів – Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету та Миколаївської астрономічної обсерваторії.
Збереження культурної спадщини також охоплюватиме культурний ландшафт каньйону в Кам'янці-Подільському, дендрологічний парк "Софіївка", могилу Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.
Комітет підтвердив готовність надавати допомогу Україні у разі екстрених потреб та врахувати висновки Міжнародної експертної місії ЮНЕСКО щодо збитків культурним та релігійним об'єктам в Одесі.. Плануються також заходи щодо підготовки фахівців у галузі захисту культурних цінностей та тренінги для військових.
Цю інформацію щодо результатів третього позачергового засідання Комітету Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту надала прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Заступник міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар підкреслила, що український народ продовжує боротися з агресором і рішуче відстоює збереження та відновлення об'єктів культурної спадщини.. Вона наголосила, що війна не може бути сприйнята як звичайне явище, і незважаючи на важкі випробування, Україна продовжує захищати свою культурну спадщину.
Ініціативу щодо внесення зазначених об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом, було підготовлено Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки Постійного представництва України при ЮНЕСКО та Міністерства оборони України. Комітет ЮНЕСКО схвалив цю ініціативу та ухвалив рішення внести зазначені об'єкти під посилений захист.
Серед них особливу увагу буде приділено Собору Святої Софії та пов'язаним з ним монастирським спорудам, Києво-Печерській Лаврі, ансамблю історичного центру у Львові, резиденції Буковинських та Далматинських митрополитів.. Крім того, список включає шість церков Карпатського регіону: Ясинянську церкву Вознесіння Господнього, Жовківську церкву Пресвятої Трійці, Матківську церкву Введення до храму Пресвятої Богородиці, Нижньовербізьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці, Потецьку церкву Сошествия
Крім того, будуть посилені заходи щодо захисту геодезичної дуги Струве у пунктах Катеринівка, Баранівка, Фельштін, Старо-Некрасівка, а також Астрономічній обсерваторії Київського національного університету.. Будинки Державної промисловості у Харкові також будуть включені до програми збереження. Важливим кроком буде захист Науково-дослідних інститутів – Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету та Миколаївської астрономічної обсерваторії.
Збереження культурної спадщини також охоплюватиме культурний ландшафт каньйону в Кам'янці-Подільському, дендрологічний парк "Софіївка", могилу Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.
Комітет підтвердив готовність надавати допомогу Україні у разі екстрених потреб та врахувати висновки Міжнародної експертної місії ЮНЕСКО щодо збитків культурним та релігійним об'єктам в Одесі.. Плануються також заходи щодо підготовки фахівців у галузі захисту культурних цінностей та тренінги для військових.
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