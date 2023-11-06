ЮНЕСКО засудило атаку на Національний художній музей в Одесі

17:34 06 листопада Київ, Україна

У ЮНЕСКО засудили чергову атаку по Одесі, здійснену військами росії, внаслідок чого було, зокрема, пошкоджено будівлю Національного художнього музею.

«Художній музей в Одесі, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, учора ввечері знову постраждав внаслідок російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ударів росіян по Одесі в ніч на 6 листопада зафіксовано низку влучень. Пошкоджено культурний об'єкт та порт. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.