Юна піаністка з України Діана Стогнушенко зіграла на гала-концерті у Парижі (ВІДЕО)

Запрошення на гала-концерт у Парижі Діана Стогнушенко отримала після того, як здобула перемогу, посівши перше місце на міжнародному конкурсі класичної музики.

Конкурс класичної музики "Nouvelles Etoile" ("Нові Зірки") проходив тричі за цей рік. У кожному конкурсі 13-річна дівчинка брала участь, у яких вона посідала перші місця.

Мама переможниці розповіла, що заявки вони надсилали щоразу, коли проходив конкурс класичної музики "Nouvelles Etoile", та брали участь у кожному з них. Це конкурс, де юні таланти виборювали престижну премію.

«Конкурс „Нові Зірки” був організований Паризькою консерваторією. Ми тричі відправляли заявку на участь у конкурсі класичної музики: у січні Діана посіла 3 місце, навесні - 2-е місце, а влітку здобула перемогу, посівши 1-е місце», - поділилася мама юної піаністки.