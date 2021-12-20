Юна піаністка з України Діана Стогнушенко зіграла на гала-концерті у Парижі (ВІДЕО)

16:05 19 листопад Київ, Україна

Запрошення на гала-концерт у Парижі Діана Стогнушенко отримала після того, як здобула перемогу, посівши перше місце на міжнародному конкурсі класичної музики.

Конкурс класичної музики "Nouvelles Etoile" ("Нові Зірки") проходив тричі за цей рік. У кожному конкурсі 13-річна дівчинка брала участь, у яких вона посідала перші місця.

Мама переможниці розповіла, що заявки вони надсилали щоразу, коли проходив конкурс класичної музики "Nouvelles Etoile", та брали участь у кожному з них. Це конкурс, де юні таланти виборювали престижну премію.

«Конкурс „Нові Зірки” був організований Паризькою консерваторією. Ми тричі відправляли заявку на участь у конкурсі класичної музики: у січні Діана посіла 3 місце, навесні - 2-е місце, а влітку здобула перемогу, посівши 1-е місце», - поділилася мама юної піаністки.

 
 

З України для участі у гала-концерті серед юніорів у Парижі було запрошено лише одну представницю — Діану Стогнушенко.

Гала-концерт класичної музики проходив у Церкві Святої Марії. На ньому юна піаністка виконала восьмихвилинну композицію "Алегро" Енріке Гранадоса, яку вона вивчила за кілька місяців.

Паризька публіка гру 13-річної Діани прийняла гучними оплесками, дівчинка удостоїлася вийти вдруге на уклін.

За словами музичного викладача Діани, дівчинка має рідкісний талант утримувати увагу дорослої публіки своєю харизмою, подачею та манерою гри.