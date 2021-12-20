Юна піаністка з України Діана Стогнушенко зіграла на гала-концерті у Парижі (ВІДЕО)

Конкурс класичної музики "Nouvelles Etoile" ("Нові Зірки") проходив тричі за цей рік. У кожному конкурсі 13-річна дівчинка брала участь, у яких вона посідала перші місця.
Мама переможниці розповіла, що заявки вони надсилали щоразу, коли проходив конкурс класичної музики "Nouvelles Etoile", та брали участь у кожному з них. Це конкурс, де юні таланти виборювали престижну премію.
«Конкурс „Нові Зірки” був організований Паризькою консерваторією. Ми тричі відправляли заявку на участь у конкурсі класичної музики: у січні Діана посіла 3 місце, навесні - 2-е місце, а влітку здобула перемогу, посівши 1-е місце», - поділилася мама юної піаністки.
З України для участі у гала-концерті серед юніорів у Парижі було запрошено лише одну представницю — Діану Стогнушенко.
Гала-концерт класичної музики проходив у Церкві Святої Марії. На ньому юна піаністка виконала восьмихвилинну композицію "Алегро" Енріке Гранадоса, яку вона вивчила за кілька місяців.
Паризька публіка гру 13-річної Діани прийняла гучними оплесками, дівчинка удостоїлася вийти вдруге на уклін.
За словами музичного викладача Діани, дівчинка має рідкісний талант утримувати увагу дорослої публіки своєю харизмою, подачею та манерою гри.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі