Юлія Тимошенко вилікувалася від коронавірусної хвороби

Як бачимо, коронавірус - це не фейк. Захворіти на нього може будь-яка людина, не залежно від положення та достатку. А ось лікування хворого потребує багато сил, часу та того ж достатку. Так, для лікування лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко знадобилося три тижні. Як повідомила сьогодні її прессекретарка Марина Сорока, Юлія Володимирівна вилікувалася від коронавірусу.
Про захворювання Тимошенко на коронавірус стало відомо ще 23 серпня. Якийсь час повідомлялося про важкий стан політика.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі