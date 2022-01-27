Юлія Тимошенко вилікувалася від коронавірусної хвороби

Як бачимо, коронавірус - це не фейк. Захворіти на нього може будь-яка людина, не залежно від положення та достатку. А ось лікування хворого потребує багато сил, часу та того ж достатку. Так, для лікування лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко знадобилося три тижні. Як повідомила сьогодні її прессекретарка Марина Сорока, Юлія Володимирівна вилікувалася від коронавірусу.

"Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя та до роботи", - написала вона.

Про захворювання Тимошенко на коронавірус стало відомо ще 23 серпня. Якийсь час повідомлялося про важкий стан політика.