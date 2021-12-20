Юлія Мендель буде вести телешоу для жителів Криму і Донбасу

18:32 15 березень Київ, Україна

На цьому тижні стартує авторський проєкт прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель , щотижневе ТВ-шоу "Погляд з Банкової" буде висвітлювати актуальні події в Україні для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу і Криму.

Про це в понеділок, 15 березня, повідомила сама Мендель в Facebook.

"На цьому тижні на Телеканал Дім і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу Погляд з Банкової з Юлією Мендель. Це авторський проєкт прессекретарки президента України", - повідомила пресслужба телеканалу.

Мендель анонсувала, що сьогодні о 19:30 буде пілотний випуск.

"Не втомлюємося говорити з вами. А особливо - з українцями, які опинилися за контактною лінією на Донбасі і в Криму. Сьогодні, о 19:30 для передплатників Телеканал Дім в YouTube - пілотний випуск про дезінформацію і соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії".

На телеканалі повідомили, що Мендель коментуватиме актуальні події та ділитиметься своїми висновками про те, що відбувається, буде робити прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.