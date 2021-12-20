Юлія Мендель буде вести телешоу для жителів Криму і Донбасу

На цьому тижні стартує авторський проєкт прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель, щотижневе ТВ-шоу "Погляд з Банкової" буде висвітлювати актуальні події в Україні для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу і Криму.
Про це в понеділок, 15 березня, повідомила сама Мендель в Facebook.
Мендель анонсувала, що сьогодні о 19:30 буде пілотний випуск.
На телеканалі повідомили, що Мендель коментуватиме актуальні події та ділитиметься своїми висновками про те, що відбувається, буде робити прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.
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