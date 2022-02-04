Youtube видалив та заблокував низку каналів терористів "ЛДНР"

Відеохостинг YouTube видалив канали Міністерства інформації та народної міліції ДНР через порушення правил спільноти. Також у "чорний" список потрапили пропагандистський канал "Луганський інформаційний центр" та канал "ДТРК ЛНР".
У "ДНР" кажуть, що блокування було виявлено вранці 4 лютого. Наразі окупаційна адміністрація перевіряє, які канали ще заблоковані.
Окупанти нарікають, що сервіс був заблокований у дуже важливий момент. Як відомо, Держдепартамент США заявив, що Москва готує пропагандистське відео з жертвами, яке може спричинити вторгнення в Україну. Для створення відео на окуповані території прибули представники спецслужб РФ. Також до ОРДЛО стали прибувати російські пропагандисти.
Представник Донбасу у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував подію.
У "ДНР" кажуть, що блокування було виявлено вранці 4 лютого. Наразі окупаційна адміністрація перевіряє, які канали ще заблоковані.
Окупанти нарікають, що сервіс був заблокований у дуже важливий момент. Як відомо, Держдепартамент США заявив, що Москва готує пропагандистське відео з жертвами, яке може спричинити вторгнення в Україну. Для створення відео на окуповані території прибули представники спецслужб РФ. Також до ОРДЛО стали прибувати російські пропагандисти.
Представник Донбасу у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував подію.
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