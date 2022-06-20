Японський комікс "Привид Києва" перекладуть українською мовою

18:30 20 червня Київ, Україна

Манга (японські комікси) "Привид Києва" вийде в Україні українською мовою, повідомив автор манги Мацуда Джюко в соцмережах.

"Українська версія Привида Києва, яка незабаром вийде в Україні - це круто", - написав Мацуда-сан.

곧 우크라이나에서 발행될 예정의 "키예프의 유령" 우크라이나어판 멋지다 . — 松田重工 土曜日 東 シ88b (@matsudaHI) June 18, 2022

Манга вийде у тиражі 10 тисяч екземплярів. Вартість одного – 150 гривень. Займається цим харківське видання. Книги будуть готові у середині липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії створили комікс «Привид Києва», який розповідає про легендарних українських пілотів, відомих як Привид Києва, який під час війни росії проти України збив десятки ворожих літаків. Комікс випускається коштом автора. Перше видання вийшло у Японії 5 травня. Автор його продавав за 500 єн (близько 113 гривень). Чи продовжуватиме він серію, поки що невідомо.