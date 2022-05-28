Японія безоплатно виділила $166 млн на гуманітарну допомогу Україні

11:50 28 травня Київ, Україна

Японія, як одна з багатьох країн, що постраждали від окупаційної політики Росії, продовжує підтримувати Україну у боротьбі з жорстоким ворогом.. Як повідомило напередодні посольство Японії в Україні, уряд Японії виділив екстрену грантову (безоплатну) допомогу Україні у розмірі 166 млн. доларів.

"27 травня уряд Японії ухвалив рішення про виділення екстреної грантової допомоги на суму близько 166 млн. дол.. США у відповідь на зростаючу потребу у гуманітарній підтримці в Україні", – йдеться у повідомленні.

У диппредставництві також поінформували, що у відповідь на запит посольства України в Токіо через Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) буде надано допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні.

Раніше стало відомо, що Японії вирішили виділити Україні додаткову фіндопомогу у розмірі 300 млн. доларів на гуманітарні потреби.. На той момент сукупний обсяг допомоги Японії Україні становив понад 600 млн. доларів.