Січневий локдаун призведе до подорожчання проїзду в Києві

Весняний локдаун значною мірою скоротив пасажиропотік в столиці, власники маршрутних таксі і просто водії досі перебувають в збитковому становищі, ще один локдаун неминуче підштовхне до підвищення вартості проїзду.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.
За словами Мойсеєнка, по всій Україні пасажиропотік у громадському транспорті зменшився на 40-50% через обмеження і дистанційну роботу багатьох підприємств.
Він також зазначив, що ціни планували піднімати ще влітку.
Зараз в Києві працюють 18 приватних перевізників на 150 маршрутах.
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