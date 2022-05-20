Січневий локдаун призведе до подорожчання проїзду в Києві

20:25 15 грудня Київ, Україна

Весняний локдаун значною мірою скоротив пасажиропотік в столиці, власники маршрутних таксі і просто водії досі перебувають в збитковому становищі, ще один локдаун неминуче підштовхне до підвищення вартості проїзду.



Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

"Перший локдаун, коли транспорт простояв два місяці, дуже боляче вдарив по всіх перевізників. Багато перевізників, які тоді брали кредити, зараз ледь виживають. Через постійне зменшення пасажиропотоку багато київських маршрутів зараз працюють на межі збитковості. Якщо знову будуть посилювати обмежувальні заходи, багато перевізників залишаться банкрутами", - пояснив він.

За словами Мойсеєнка, по всій Україні пасажиропотік у громадському транспорті зменшився на 40-50% через обмеження і дистанційну роботу багатьох підприємств.



Він також зазначив, що ціни планували піднімати ще влітку.



Зараз в Києві працюють 18 приватних перевізників на 150 маршрутах.