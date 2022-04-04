"Яндекс" блокує інформацію та фотографії з Бучі

Російська пошукова система «Яндекс» блокує інформацію та фотографії звірств, які здійснили російські військові у Бучі, пропонуючи виключно розпропаганду.
Буча для українців зараз – як у Google. Для тих, хто звикли жити в бункері, існує Яндекс.
Тільки ось приховавши злочин, Росія не зніме з себе відповідальності за них. Кожен, хто причетний до геноциду в Україні, буде покараний.
І ні бункер, ні яндекс не захистять від справедливого вироку.
І ні бункер, ні яндекс не захистять від справедливого вироку.
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