"Яндекс" блокує інформацію та фотографії з Бучі

19:30 04 квітня Київ, Україна

Російська пошукова система «Яндекс» блокує інформацію та фотографії звірств, які здійснили російські військові у Бучі, пропонуючи виключно розпропаганду.

Буча для українців зараз – як у Google. Для тих, хто звикли жити в бункері, існує Яндекс.

Тільки ось приховавши злочин, Росія не зніме з себе відповідальності за них. Кожен, хто причетний до геноциду в Україні, буде покараний.



І ні бункер, ні яндекс не захистять від справедливого вироку.