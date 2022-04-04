Ян Джавелін та Джавеліна: незвичайні імена дітей з початку війни в Україні

16:12 04 квітня Київ, Україна

В Україні від початку широкомасштабного вторгнення рф народилося близько 22 тисяч дітей. Для деяких батьків при виборі імені для своїх малюків вирішальну роль відіграла війна, в якій українці вже другий місяць борються за незалежність та суверенітет нашої держави.



У Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик та дівчинка отримали імена Ян Джавелін та Джавеліна відповідно.



Без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні імена, що рідко використовуються, для своїх малюків вибрали ще десятки молодих батьків по всій країні:

👦 Одед, Веліслав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лемуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михайло-Мир.

👧 Добряна, Афіна, Акіліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.