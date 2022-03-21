Погляд дітей на війну: в Києві відкривається перша виставка Музею військового дитинства

Сьогодні, 23 червня, Музей військового дитинства відкриває свою першу виставку в Україні. Відвідувачі зможуть дізнатися історії дітей та підлітків, які проживають або проживали в зоні бойових дій.
Про це повідомила директорка музею Юлія Скубицька під час презентації експозиції.
Вона зазначила, що в українському медійному просторі мало інформації про цивільне населення, яке страждає від збройного конфлікту на сході України і тимчасової окупації Криму.
У той самий час голова благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська підкреслила важливість проведення такої виставки, адже "говорити про війну і про те, як діти страждають від війни, неможливо без дітей".
Виставка буде проходити з 23 червня до 12 липня в Музеї історії міста Київ. Після цього планується показати експозицію в інших містах України.
Музей військового дитинства - це міжнародна платформа, яка документує свідоцтва людей, на чиє дитинство вплинула війна. Проєкт почався в 2011 році, а в 2013-му вийшла книга з історіями людей, які в дитинстві стали свідками боснійської війни. Перша постійна виставка Музею військового дитинства відкрилася в січні 2017 року в Сараєво (Боснія і Герцеговина).
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