Погляд дітей на війну: в Києві відкривається перша виставка Музею військового дитинства

06:39 23 червня Київ, Україна

Сьогодні, 23 червня, Музей військового дитинства відкриває свою першу виставку в Україні. Відвідувачі зможуть дізнатися історії дітей та підлітків, які проживають або проживали в зоні бойових дій.

Про це повідомила директорка музею Юлія Скубицька під час презентації експозиції.

"Погляди дітей на події навколо них не менш важливі, ніж погляди дорослих. Це особливо стосується війни. Діти є однією з найбільш уразливих категорій в зоні бойових дій. Ми повинні хоча б запитати, як змінюється їхнє життя після початку війни. Якщо ви хотіли дізнатися відповідь на це питання, відвідайте нашу виставку, яка буде відкрита з 23 червня", - сказала Скубицька.

Вона зазначила, що в українському медійному просторі мало інформації про цивільне населення, яке страждає від збройного конфлікту на сході України і тимчасової окупації Криму.

"Ми практично не знаємо, як живуть люди уздовж лінії розмежування, яка ситуація склалася у дітей з навчанням, де діти проводять свій час, як вони пристосовуються до життя під обстрілами. Ці питання залишаються без відповіді для українського суспільства. Відсутність такого розуміння створює ґрунт для дуже проблематичних практик, в тому числі дискримінаційних. Іноді ми стикаємося з булінгом. Ми повинні з цим щось робити", - заявила Скубицька.

У той самий час голова благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська підкреслила важливість проведення такої виставки, адже "говорити про війну і про те, як діти страждають від війни, неможливо без дітей".

"Як на мене, це один із способів дати можливість дітям бути почутими, а їхнім історіям - бути розказаними... Цей музей потрібен для того, щоб набратися ресурсу і сил, щоб зрозуміти, чи правда це все варто, чи потрібно боротися... Очевидно, що потрібно, тому що діти проходять через такі випробування, які нам, мабуть, не снилися", - зазначила вона.

Виставка буде проходити з 23 червня до 12 липня в Музеї історії міста Київ. Після цього планується показати експозицію в інших містах України.



Музей військового дитинства - це міжнародна платформа, яка документує свідоцтва людей, на чиє дитинство вплинула війна. Проєкт почався в 2011 році, а в 2013-му вийшла книга з історіями людей, які в дитинстві стали свідками боснійської війни. Перша постійна виставка Музею військового дитинства відкрилася в січні 2017 року в Сараєво (Боснія і Герцеговина).