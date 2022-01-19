Витинанки львівської майстрині покажуть у німецькому Гамбурзі

09:52 18 січень Київ, Україна

З 22 січня по 28 лютого у Гамбурзі пройде виставка мистецьких робіт «Витинанка» львівської художниці Дар'ї Альошкіної, повідомляє сама майстриня.



Витинанки будуть показані у головному храмі Святого Петра.





Дар'я Альошкіна не лише розвинула стародавнє українське ремесло витинанки, а й перетворила його на сучасний вид мистецтва та подарувала світові.

Витинанка – дуже давній вид прикладного мистецтва, який виник ще з часів виникнення паперу. В Україні витинанки були поширені наприкінці ХІХ ст. на Поділлі, Подніпров'ї, Прикарпатті.



Дар'я Альошкіна робить витинанки трьома техніками: руками, вирізанням ножицями та спеціальним ножем. Зазвичай працює ножем. Інструмент схожий на скальпель із змінними лезами.



Створеними витинанками можна прикрасити вдома ялинку, дідух або люстру.