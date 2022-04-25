Високооплачувані робочі професії 2020 року в Україні

Через карантин виріс попит на онлайн-навчання, репетиторів і автоінструкторів, останнє пов'язане з побоюваннями українців щодо обмеження роботи громадського транспорту.
Серед робочих спеціальностей в Україні найбільше потрібні швачки.
Кому скільки платять:
- обвальщики - майже 18 тис. грн;
- чоботарі - близько 17,5 тис. грн;
- менеджери з продажу і конструктори - близько 16 тис. грн;
- збирачі меблів - близько 15 тис. грн.
Найбільш потрібні робітничі професії:
- швачка;
- зварювальник;
- оператор виробництва.
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