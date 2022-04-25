Високооплачувані робочі професії 2020 року в Україні

11:53 01 грудня Київ, Україна

Через карантин виріс попит на онлайн-навчання, репетиторів і автоінструкторів, останнє пов'язане з побоюваннями українців щодо обмеження роботи громадського транспорту.
 
Серед робочих спеціальностей в Україні найбільше потрібні швачки.
 
Кому скільки платять:
  • обвальщики - майже 18 тис. грн;
  • чоботарі - близько 17,5 тис. грн;
  • менеджери з продажу і конструктори - близько 16 тис. грн;
  • збирачі меблів - близько 15 тис. грн.
Найбільш потрібні робітничі професії:
  • швачка;
  • зварювальник;
  • оператор виробництва.