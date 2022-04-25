Високооплачувані робочі професії 2020 року в Україні

11:53 01 грудня Київ, Україна

Через карантин виріс попит на онлайн-навчання, репетиторів і автоінструкторів, останнє пов'язане з побоюваннями українців щодо обмеження роботи громадського транспорту.

Серед робочих спеціальностей в Україні найбільше потрібні швачки.

Кому скільки платять:

обвальщики - майже 18 тис. грн;

чоботарі - близько 17,5 тис. грн;

менеджери з продажу і конструктори - близько 16 тис. грн;

збирачі меблів - близько 15 тис. грн.

Найбільш потрібні робітничі професії: