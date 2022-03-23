Вишита карта України потрапила в Книгу рекордів

10:25 24 червня Київ, Україна

У Борщові, який славиться унікальним орнаментом вишивки, встановили рекорд України. Майстриня створила карту України, вишиту автентичними візерунками всіх областей країни.

Зафіксувати рекорд приїхали представники Національного реєстру рекордів України.

«Ми фіксуємо дуже багато рекордів, пов'язаних з картою України. Сьогодні один з таких. Ми рахували кількість орнаментів, їх є 25. Також заміряли загальну площу полотна і вона склала - 4,2 метра квадратних», - розповідає керівник міжнародного відділу Національного реєстру рекордів України Олег Волочков.

Вишивала карту борщівчанка, майстриня вишивки Галина Шимків. Жінка розповіла, що на тонку роботу витратила понад пів року. А ідею їй подав колега по хобі, житель Борщова Юрій Гуцул. Чоловік теж захоплюється вишиванням, сам вишиває образи на замовлення для церков і в сім'ї. Він допоміг і підказав жінці, як правильно оформити карту України в орнаментах.

«Я спочатку вишила орнамент по краях полотна. А потім почала шукати різні етнографічні орнаменти, які притаманні нашим областям. Шукала не тільки в Інтернеті, багато переглянула спеціальних журналів в бібліотеках», - розповідає авторка роботи.

Галина Шимків додає, що найважче було шукати орнамент східних областей.