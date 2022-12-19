Вийшов новий епізод «Масяні» про мобілізацію та долю путіна

Російський мультиплікатор-опозиціонер Олег Куваєв випустив нову серію багатосерійного мультфільму Масяня "Русофоб". У ролику, опублікованому на YouTube-каналі проєкту, показані наслідки мобілізації в росії та кінець путіна.
Чоловік Масяні Хрюндель більше трьох місяців не виходив із дому, щоб не отримати повістку до військкомату. А коли, за словами дружини, пів країни померло в Україні, а ще половина втекла за кордон, вони разом вирішили прогулятися Санкт-Петербургом.
Так пара побачила багато плакатів про те, що чоловікам треба померти за "Пиню". Герої кажуть, що найбільший русофоб – це путін, а війну в Україні називають безглуздою.
Потім вони зустріли монстра з гострими зубами та закривавленим тілом, якого зупинили "неупокоєні душі дітей з малазійського "Боїнга". Вони й відправили путіна до пекла.
Коли стало відомо, що безпеці росіян більше нічого не загрожує, герої зателефонували співвітчизникам із пропозицією повернутися, але ті заявили, що житимуть будь-де, тільки не в росії.
Чоловік Масяні Хрюндель більше трьох місяців не виходив із дому, щоб не отримати повістку до військкомату. А коли, за словами дружини, пів країни померло в Україні, а ще половина втекла за кордон, вони разом вирішили прогулятися Санкт-Петербургом.
Так пара побачила багато плакатів про те, що чоловікам треба померти за "Пиню". Герої кажуть, що найбільший русофоб – це путін, а війну в Україні називають безглуздою.
Потім вони зустріли монстра з гострими зубами та закривавленим тілом, якого зупинили "неупокоєні душі дітей з малазійського "Боїнга". Вони й відправили путіна до пекла.
Коли стало відомо, що безпеці росіян більше нічого не загрожує, герої зателефонували співвітчизникам із пропозицією повернутися, але ті заявили, що житимуть будь-де, тільки не в росії.
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