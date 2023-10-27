Зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі — МЗС

15:48 26 жовтня Київ, Україна

Зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі, загалом підтверджено інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



За його словами, Сектор Гази — 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, з яких 3 дітей. Вони мають поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.

"357 українців, з яких 208 жінок, виявили бажання евакуюватися з палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв'язок", - сказав Ніколенко.

Водночас речник МЗС зазначив, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту поки не працює і можливості виїхати немає.