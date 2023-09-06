Зросла кількість дітей, поранених внаслідок збройної агресії рф

10:11 25 серпня Київ, Україна

Понад 1619 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 25 серпня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули та понад 1116 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 299, Київській – 129, Херсонській – 122, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 95, Чернігівській – 71, Луганській – 67.



24 серпня внаслідок російських обстрілів Херсона зазнала поранення 6-річна дівчинка.