Зросла кількість дітей, поранених внаслідок війни - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 3 листопада щонайменше 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора (ОГП).
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Зросла кількість поранених – до 826.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Зросла кількість поранених – до 826.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.
Ці дані не є остаточними, оскільки продовжують встановлювати кількість жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГП.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2719 навчальних закладів. 332 з них зруйновано повністю.
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