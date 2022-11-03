Зросла кількість дітей, поранених внаслідок війни - Офіс Генпрокурора

13:45 03 листопада Київ, Україна

Станом на ранок 3 листопада щонайменше 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора (ОГП).



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Зросла кількість поранених – до 826.

"1 листопада в результаті обстрілу ворогом м.Ізюм Харківської області поранено 14-річного хлопця", — повідомили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.



Ці дані не є остаточними, оскільки продовжують встановлювати кількість жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГП.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2719 навчальних закладів. 332 з них зруйновано повністю.