Зросла кількість дітей, поранених внаслідок війни

09:32 25 жовтня Київ, Україна

Станом на ранок 25 жовтня 2022 року щонайменше 1251 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 430 дітей загинули та щонайменше 821 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



За даними ОГП, 24 жовтня внаслідок обстрілів ворогом с. Приморське Василівського району Запорізької області поранено 12-річного хлопчика.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 419, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.



Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2677 навчальних закладів. 331 із них зруйновано повністю.