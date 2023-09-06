Зросла кількість дітей, поранених внаслідок агресії рф

Понад 1623 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 5 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули та понад 1120 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у:
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 485;
- Харківській – 300;
- Київській – 129;
- Херсонській – 124;
- Запорізькій – 99;
- Миколаївській – 97;
- Дніпропетровській – 96;
- Чернігівській – 71;
- Луганській – 67.
3 вересня в результаті обстрілу військом росії смт Сонячне Херсонської області отримав поранення 11-річний хлопчик.
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