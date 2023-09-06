Зросла кількість дітей, поранених внаслідок агресії рф

10:38 05 вересня Київ, Україна

Понад 1623 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 5 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули та понад 1120 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 485;

Харківській – 300;

Київській – 129;

Херсонській – 124;

Запорізькій – 99;

Миколаївській – 97;

Дніпропетровській – 96;

Чернігівській – 71;

Луганській – 67.

3 вересня в результаті обстрілу військом росії смт Сонячне Херсонської області отримав поранення 11-річний хлопчик.