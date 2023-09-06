Зросла кількість дітей, поранених внаслідок агресії рф

10:38 05 вересня Київ, Україна

Понад 1623 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 5 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули та понад 1120 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у:
  • Донецькій області – 485;
  • Харківській – 300;
  • Київській – 129;
  • Херсонській – 124;
  • Запорізькій – 99;
  • Миколаївській – 97;
  • Дніпропетровській – 96;
  • Чернігівській – 71;
  • Луганській – 67.
3 вересня в результаті обстрілу військом росії смт Сонячне Херсонської області отримав поранення 11-річний хлопчик.