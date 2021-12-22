Випускників 11 класів звільнили від обов'язкового складання підсумкової атестації

Щоб знизити ймовірність зараження коронавірусом, Рада прийняла рішення звільнити випускників 11 класів від обов'язкового складання підсумкової атестації.
У законопроєкті №5014 вказується, що іспити скасовуються, але їх все ж можна буде скласти в форматі ЗНО.
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Народні депутати прийняли законопроєкт за основу і в цілому 298 голосами "За". Для його остаточного набуття чинності необхідно, щоб його підписав спікер Верховної Ради і президент України.
У 2020/2021 навчальному році випускники шкіл в 11 класі звільнені від обов'язкового складання ДПА через пандемію коронавірусу в Україні. Рішення Ради дозволить отримати атестати про отримання загальної середньої освіти, як це передбачено в законодавстві.
Але ті випускники, які все ж захочуть скласти ДПА, зможуть це зробити добровільно. Оцінювання буде виконане у вигляді ЗНО.
При цьому повідомляється, що ЗНО буде проходити відповідно до раніше прийнятого плану. Основна сесія з 21 травня по 15 червня, а додаткова - з 25 червня до 16 липня.
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