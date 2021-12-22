Випускників 11 класів звільнили від обов'язкового складання підсумкової атестації

08:31 14 квітень Київ, Україна

Щоб знизити ймовірність зараження коронавірусом, Рада прийняла рішення звільнити випускників 11 класів від обов'язкового складання підсумкової атестації.

У законопроєкті №5014 вказується, що іспити скасовуються, але їх все ж можна буде скласти в форматі ЗНО.