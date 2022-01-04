Випускники офіційно звільнені від ДПА

09:16 27 квітень Київ, Україна

Через погіршення епідситуації учнів, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняють від проходження ДПА.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Глава держави підписав закон «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)» (з окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378-ІХ, який Верховна Рада прийняла 13 квітня.



Через пандемію коронавірусної хвороби з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі.



Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів і запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.



При цьому учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання.



Всі етапи ЗНО в цьому році відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах України, зауважили у пресслужбі.