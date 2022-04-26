Випущена перша в Україні вертикальна купюра

20:43 26 листопада Київ, Україна

НБУ випустив першу українську сувенірну купюру з вертикальним дизайном, на честь першого українського космонавта Леоніда Каденюка.

Відзначається, що над створенням дизайну сувенірної купюри працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.



Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж - 50 тис. штук (в тому числі 40 тис. в сувенірній упаковці).



Придбати сувенірну купюру "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України", яка не є платіжним засобом, можна буде в пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб'юторів.

Довідка: Леонід Каденюк (1951 - 2018) - український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України. 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі "Колумбія" (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт в рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.