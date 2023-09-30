Виплати в рамках програми "є-Відновлення" вже узгоджено майже для 16 000 сімей
19:37 29 вересня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у рамках програми "є-Відновлення" вже погоджено виплати для майже 16 тисяч українських сімей на ремонти власних будинків.
Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 29 вересня.
"У рамках програми "є-Відновлення" вже погоджено виплати для майже 16 тисяч сімей на ремонти власних жител. Учора уряд запустив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване житло. Побачити сертифікати в "Дії" можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати новий будинок", - сказав глава уряду.
За його словами, сьогодні уряд також ухвалить розпорядження про залучення гранту від міжнародних партнерів на суму близько 5,5 млрд грн (150 млн доларів).
"Це грант у рамках проєкту HOPE - Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей", - пояснив Шмигаль.
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