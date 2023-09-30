Виплати в рамках програми "є-Відновлення" вже узгоджено майже для 16 000 сімей

"У рамках програми "є-Відновлення" вже погоджено виплати для майже 16 тисяч сімей на ремонти власних жител. Учора уряд запустив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване житло. Побачити сертифікати в "Дії" можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати новий будинок", - сказав глава уряду.