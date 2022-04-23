Виплати за програмою еПідтримка буде проведено у повному обсязі

Незважаючи на фінансові труднощі воєнного часу, всі соціальні виплати громадянам України проводяться згідно з графіком.. За програмою еПідтримка у березні громадянам України виплатили 1,1 мільярда доларів, заявив у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Укрінформ.
Він нагадав, що Україна вже залучила до поточної економічної підтримки 4,8 мільярда доларів.
Шмигаль розповів, що влада провела переговори з міжнародними партнерами про фінансування на наступні чотири місяці і зараз працює над механізмами реалізації цього фінансування.
За його словами, з українського боку гарантіями для партнерів є перевірені розрахунки Мінфіну, підтверджені МВФ і Світовим банком.
Прем'єр додав, що серед першочергових завдань у цьому контексті – підтримка внутрішньопереміщених осіб, людей, які залишаються поблизу зон бойових дій, а також розмінування.
Зазначимо, станом на 29 березня було подано 4,4 мільйона заявок на 6 500 грн.. На той момент гроші отримали 3,3 мільйона українців у загальній сумі 22 мільярди гривень.
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