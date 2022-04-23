Виплати за програмою еПідтримка буде проведено у повному обсязі

09:16 23 квітня Київ, Україна

Незважаючи на фінансові труднощі воєнного часу, всі соціальні виплати громадянам України проводяться згідно з графіком.. За програмою еПідтримка у березні громадянам України виплатили 1,1 мільярда доларів, заявив у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Укрінформ.

"Підтримка та виплати по 6,5 тисячі гривень внутрішньопереміщеним особам коштували державі 1,1 мільярда доларів США. Нам потрібно продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємось на допомогу наших партнерів", - сказав прем'єр під час візиту до Вашингтона.

Він нагадав, що Україна вже залучила до поточної економічної підтримки 4,8 мільярда доларів.

Шмигаль розповів, що влада провела переговори з міжнародними партнерами про фінансування на наступні чотири місяці і зараз працює над механізмами реалізації цього фінансування.

За його словами, з українського боку гарантіями для партнерів є перевірені розрахунки Мінфіну, підтверджені МВФ і Світовим банком.

"Це важливі моменти, тому що партнери довіряють розрахункам і розуміють, куди ці гроші потрібні", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що серед першочергових завдань у цьому контексті – підтримка внутрішньопереміщених осіб, людей, які залишаються поблизу зон бойових дій, а також розмінування.

"Тобто, у нас є маса гуманітарних питань, які вимагають такого фінансування і не передбачалися до війни", - зазначив він.

Зазначимо, станом на 29 березня було подано 4,4 мільйона заявок на 6 500 грн.. На той момент гроші отримали 3,3 мільйона українців у загальній сумі 22 мільярди гривень.