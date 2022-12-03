Виплати Пенсійного фонду України збільшаться на 12,6 млрд гривень

11:46 03 грудня Київ, Україна

Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2022 рік. В результаті доходна та видаткова частини бюджету зросли на 12,6 млрд гривень, повідомила напередодні прес-служба ПФУ.

Вказано, що ці кошти у поточному році будуть спрямовані на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

У Пенсійному фонді запевнили, що його бюджет на поточний рік є збалансованим.

Раніше повідомлялося, що бюджет Пенсійного року на поточний рік складе понад 594 млрд. гривень, доходи самого фонду - понад 386 млрд. грн.

Також напередодні стало відомо, що ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за грудень.