Мільярдер, що вилікувався від коронавірусу, вирішив роздати людям мільйон

13:47 31 жовтня Київ, Україна

Страшна хвороба, викликана коронавірусом, однаково ставиться до бідних і багатих. Ось тільки ті бідні та багаті, які побороли цю хворобу, висловлюють свою радість по-різному. Так, наприклад, мільярдер зі списку Forbes, мексиканський магнат Рікардо Салінас Пліего після того, як вилікувався від коронавірусу, вирішив роздати клієнтам свого банку Azteca мільйон песо. Про це бізнесмен в п'ятницю, 30 жовтня, написав на своїй сторінці в Twitter.

Салінас повідомив, що довгий час лікувався від інфекції, але останній його аналіз на коронавірус виявився негативним. Після він вирішив відзначити своє одужання роздачею грошей звичайним людям, які користуються послугами його банку Azteca.

"Сьогодні я прокинувся з бажанням роздати 1 мільйон песо, які переведуть в ваш додаток Banco Azteca. Допоможіть вирішити, як їх розподілити: 1000 переказів по 1000 песо, 200 по 5000 або 100 по 10 000 песо", - написав Салінас.

Під своїм постом він закріпив відповідне голосування. Підписники вибрали третій варіант - 100 випадкових клієнтів банку отримають по 10 000 песо.

Відзначимо, що цей крок викликав шквал критики в Twitter. Багато підписників пропонували допомогти дітям з онкологічними захворюваннями або продовольчому фонду.